Cakewalk nog altijd favoriet op de Loenense kermis

LOENEN – Ruim zeventig jaar geleden was op bijna iedere kermis de cakewalk te vinden. Ook nu in 2024, waar de nieuwste attracties overal te zien zijn, heeft de cakewalk zijn vertrouwde plek weten te behouden op de Loenense kermis. Drie dagen lang ging jong en oud deze attractie binnen om er heerlijk te dollen en te springen. Ook bij de botsauto’s was het als vanouds erg druk. Voor de kleintjes stonden er een draaimolen en minimolen. Zelfs de aloude zweefmolen ontbrak niet.

De Loenense kinderen die donderdag naar de kermis kwamen voor de kindershow van Andres met Sander kregen van het bestuur van de organiserende NHFV ook een kaartje voor de attracties, een ijsje en limonade. De kinderen genoten er na de voorstelling volop van.

Donderdagmiddag was voor de liefhebbers een fietspuzzeltocht. Er was weer een leuke tocht in de omgeving van Loenen bedacht. Hierbij moesten onderweg wat puzzels worden opgelost. De winnaar kreeg een ballonvaart aangeboden. Gerard en Joke Blom hadden het beste resultaat en mogen binnenkort de lucht in.

Het bestuur verrast ieder jaar ook vijf leden met een ballonvaart. Voorwaarde is wel dat deze leden deze middag in de tent aanwezig dienen te zijn. Zij krijgen bericht wanneer het weer gunstig is voor een ballonvaart.

Vuurwerk

Vrijdag was het een groot Loenens kermisfeest in de tent met The Night Flight en zaterdag speelde en zong Vangrail het dak van de feesttent er bijna af. Beide avonden was het erg druk. De Loenense kermis heeft veel aantrekkingskracht op de jongeren uit de omgeving, die graag met hun vrienden en vriendinnen hier een feestje komen bouwen.

Het vuurwerk op het terrein aan de Groenendaalseweg bracht vrijdagavond duizenden mensen op de been om getuige te zijn van het spetterende lichtfeest. Gelijktijdig werden dezelfde pijlen afgeschoten. Het publiek op de grote evenementenweide genoot er volop van.

Tevreden

Zondagmorgen was het feest weer voorbij en was het voor de mannen van de attracties flink aanpoten met de afbraak. Vooral bij de botsauto’s moest flink materiaal gesjouwd worden. Het meeste werk met de opbouw en afbraak hebben de mannen van de cakewalk. Met acht personen werd elk onderdeel losgeschroefd en ingeladen. Het kost zo’n voordat alles is ingeladen.

De kermisondernemers zijn tevreden over hun tijd in Loenen. Alle drie dagen was het een komen en gaan in alle attracties. De eigenaar van de draaimolen zegt ook een goede omzet te hebben gedraaid in Loenen. Met twee personen werkte hij zondag aan de afbouw. Dit is ook een klus van meer dan drie uur, maar uiteindelijk zit alles in de vrachtwagen en vertrekt het gezelschap naar de volgende bestemming, de kermis in Harreveld.

Foto: Martien Kobussen