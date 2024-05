Cadeaubon voor jonge mantelzorgers

GEM. BRUMMEN – Jonge mantelzorgers in de gemeente Brummen krijgen een cadeautje via Stichting Welzijn Brummen. Als zij zich aanmelden, krijgen zij in de Week van de Jonge Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni, een bon ter waarde van 20 euro van Primera.

Wie jonger is dan 25 jaar en thuis vaak moet meehelpen of voor een familielid zorgt die bijvoorbeeld ziek, gehandicapt, verslaafd of depressief is, is jonge mantelzorger. Het Knooppunt Mantelzorg Brummen geeft jonge mantelzorgers een cadeautje ter ondersteuning. Zij kunnen zich aanmelden door te mailen naar k.vanaalst@welzijnbrummen.nl. Ook jongeren die al ingeschreven staat bij het Knooppunt Mantelzorg dienen zich aan te melden voor de bon, die wordt niet langer automatisch toegestuurd.

Overigens is bovenstaand e-mailadres van Karin van Aalst ook de plek voor mantelzorgers die een vraag hebben of iets willen vertellen.