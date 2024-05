Buurtklusteam zoekt vrijwilligers

BRUMMEN – Het Buurtklusteam uit Brummen zoekt enthousiaste vrijwilligers die voor mensen zonder geld of netwerk in de gemeente Brummen ‘het verschil willen maken’. Het groene team pakt verschillende zaken aan. Zo maken ze voortuinen onkruidvrij, snoeien ze een paar struiken of harken ze wat blad. Vrijwilligers bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze een tuintje aanpakken. Het resultaat is volgens het Buurtklusteam ‘een dankbare klant en een opgeruimde buurt’. De vrijwilligers komen regelmatig samen in Plein 5 om onder het genot van een kop koffie de klussen te verdelen.

Aanmelden kan bij Annette via a.oosterhoff@welzijnbrummen.nl of 0575-728426.