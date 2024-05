Business & Shopping: Inloopdag Gelders Restauratiecentrum

VELP – Woensdag 5 juni is er bij het Gelders Restauratie Centrum in Velp van 10.00 tot 17.00 uur een inloopdag voor de opleiding Technicus Hout en Restauratie. In Gelderland is er een groot tekort aan vakmensen. Goed opgeleide restauratiespecialisten zijn keihard nodig om de 34.000 Gelderse monumenten te behouden voor de toekomst.

Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) timmert al jaren aan de weg om restauratiespecialisten op te leiden, in samenwerking met het GraafschapCollege. Iedereen die interesse heeft in de opleiding Technicus Hout Restauratie MBO 3 BOL/BBL is welkom op de inloopdag. Er zijn docenten en studenten aanwezig die persoonlijk vragen beantwoorden.

Deze praktijkgerichte opleiding is bedoeld voor schoolverlaters VO/MBO/HBO en omscholers die creatief met hout willen werken. Hier leren zij het echte ambacht ambacht, houtverbindingen en -constructies in monumenten toepassen. Maar ook timmerlieden en productiemedewerkers kunnen deze opleiding volgen als specialisatie in het restauratievak.

Directeur Jan Gersen licht toe: “De opleiding is een maatwerk-opleiding die je kunt volgen in BOL en BBL. De opleiding bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Je leert het vak door stage te lopen of te werken bij de Gelderse Kennis en Kunde-bedrijven. Alleen de beste vakmensen kunnen monumenten restaureren en toekomst geven. Wij leiden gekwalificeerde restauratiespecialisten op en stomen ze klaar voor het restauratievak. Omdat we flexibel zijn, vinden we altijd een passende oplossing.”

Aanmelden voor de inloopdag is niet nodig. Wie op een ander moment wil komen, kan een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken met Roy Jansen, via royjansen@geldersrestauratiecentrum.nl of 06- 36318123. Het Gelders Restauratiecentrum is te vinden aan de Florijnweg 3 in Velp.

geldersrestauratiecentrum.nl