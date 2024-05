Brummen wil meer verbinding in culturele sector

GEM. BRUMMEN – ‘Verbinding’ staat centraal in de nieuwe visie op cultuur in Brummen. Het is voor het eerst dat de gemeente zo’n document heeft opgesteld en wethouder Yasemin Cegerek is er trots op. “Met deze visie laten we zien dat we cultuur belangrijk vinden

In de cultuurvisie heeft Brummen vastgelegd hoe zij de komende jaren kunst en cultuur in de gemeente wil ondersteunen, stimuleren en versterken. “Kunst en cultuur is van grote maatschappelijke betekenis”, ligt Cegerek toe. “Culturele activiteiten zorgen voor verbinding, ontmoeting voor jong en oud, spelen een rol op het gebied van gezondheid en in het tegengaan van eenzaamheid. Daarom vinden wij het belangrijk deze kwetsbare sector zo goed mogelijk te ondersteunen.” Ondanks dat er al veel gebeurt in de gemeente Brummen, is het volgens de wethouder goed om hiervoor concreet plannen te smeden. “Verbindingen leggen gaat niet vanzelf.”

Hoe de gemeente Brummen dat wil doen, staat nu dus op papier. Er is een zestal doelen opgesteld, waarvan het zichtbaar maken van alle verschillende initiatieven het eerste is. Daarnaast wil de gemeente de huidige culturele sector behouden en ondersteunen en zorgen op verbinding tussen verschillende organisaties, inwoners, gemeente en andere partijen. Hiermee hoopt Brummen een aantrekkelijke gemeente te zijn voor zowel inwoners als bezoekers. Daarnaast wil Brummen, mede door een inclusief cultuurbeleid, waarbij culturele activiteiten voor iedereen toegankelijke zijn, een bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid en gezondheidsachterstanden.

Hoe de gemeente deze doelen wil behalen, moet nog nader worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Dat wordt vanaf september bepaald, samen met inwoners van de dorpen en culturele organisaties. Zo is ook deze visie tot stand gekomen, meldt Cegerek. “We zijn de dorpen ingegaan en hebben informatie opgehaald en wensen en ideeën aangehoord. De wens voor meer verbinding was daarin de rode draad en dat hebben we in de visie verwerkt. Nu willen we ook met inwoners bekijken wat zij nodig hebben om deze verbinding tot stand te brengen.” Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente dit allemaal gaat regelen. De gemeente is ondersteunend aan initiatieven vanuit de samenleving. “We hopen dat deze visie initiatiefnemers inspireert omdat wat er is te behouden en nieuwe activiteiten te ontplooien.”

De conceptvisie is terug te lezen op brummen.nl/cultuurvisie. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in juni een besluit over dit voorstel.