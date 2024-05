Brummen wil meer input vanuit ‘zwijgende meerderheid’

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen wil meer en beter contact met de samenleving. Een nieuwe participatievisie en een eerste visiedocument over gebiedsgericht werken moeten hier volgens wethouder Yasemin Cegerek aan bijdragen.

“We willen als gemeente samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partners. Hen laten zien wat we doen en betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en programma’s”, zegt Cegerek. Om dit op de beste manier te bereiken, is er een participatievisie opgesteld, waarin staat hoe de gemeente dit wil aanpakken. Speerpunt hierin is het bereiken van de ‘zwijgende meerderheid’, legt de wethouder uit. “Er is een groep mensen die we regelmatig terugzien op informatieavonden en weten hoe zij moeten inspreken. Daar zijn we blij mee, maar we willen ook de mening horen van de mensen die de weg naar de gemeente niet zo goed weten te vinden. En die gaan we pro-actiever benaderen.”

Eén van de manieren om dit te doen, is door gebiedsgericht te gaan werken. Hierbij worden kwesties niet per onderwerp of per vakgebied bekeken, maar in de hele breedte van de buurt of wijk. “Moet de riolering worden vervangen? Wat kan de gemeente tegelijk nog meer doen om de wijk te verbeteren”, wordt als voorbeeld genoemd. Als er plannen zijn voor een buurt, wil de gemeente de bewoners benaderen om te kijken wat er nog meer speelt in dat gebied. “We willen in gesprek met de mensen die daar wonen, werken en leven.”

De gemeente zet hier flink op in en heeft hier ook mankracht voor ingehuurd. Er zijn de afgelopen tijd al pilots geweest met gebiedsgericht werken, en met goede resultaten. “Mensen waarderen het als je de moeite neemt om aan te bellen en te luisteren naar wat ze op hun hart hebben. Ze voelen zich gehoord en waren vaak ook erg openhartig”, zegt participatieadviseur Saskia van Bon. Ze legt uit dat niet in alle projecten bij alle huishoudens kan worden aangebeld, dat zijn er simpelweg te veel, maar dat in die gevallen wordt gezocht naar andere manieren om bewoners te benaderen, zoals de straat op gaan met de caravan, inloopavonden en meeliften op de contacten van bestaande organisaties.

De visie voor het gebiedsgericht (samen)werken en de nieuwe participatievisie worden naar verwachting in juni door de gemeenteraad besproken.