Brummen Spreekt over warmtetransitie

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen wil van haar inwoners horen wat zij weten van de warmtetransitie, wat hun wensen zijn voor hun woning en wijk en welke vragen zij nog hebben. Iedereen van 16 jaar en ouder, niet alleen leden van inwonerspanel Brummen Spreekt, wordt uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen via brummen.nl/warmtetransitie.Nederland wil van het aardgas af en de gemeente Brummen onderzoekt de beste manier om dit te doen. Hiervoor is de input van de inwoners belangrijk.