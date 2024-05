Bronckhorst onderzoekt gevolgen verwachte verminderde toelage rijk

GEM. BRONCKHORST – Vanaf 2026 zet het Rijk een streep door de huidige manier van financieren van gemeenten, waardoor de zij te maken krijgen met een verminderde toelage. Daarnaast voert het Rijk kortingen door, waarmee de bijdrage verder daalt. Dit geldt ook voor Bronckhorst. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de begroting, want een groot deel van de inkomsten komt uit het gemeentefonds van het rijk. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe zij hiermee om kan gaan.

Vanaf 2026 is er voor gemeenten zo’n 3 miljard euro minder beschikbaar door een wijziging in de systematiek waarop het gemeentefonds wordt berekend naar gemeenten. Gemeenten maken zich hierover grote zorgen, omdat deze nieuwe systematiek onvoldoende rekening houdt met de stijging van de kosten voor bijvoorbeeld zorg en het beheer en onderhoud van infrastructuur. De vermindering van de rijksbijdrage is een zware dobber voor de gemeenten. Gemeenten, waaronder Bronckhorst, vinden de aangekondigde korting vanuit het rijk dan ook onredelijk. Daarin vinden ze de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan hun zijde. Onderzoek door een landelijk accountantsbureau heeft laten zien dat 280 van de 342 gemeenten (ruim 80 procent), voor 2026 en 2027 een tekort voorziet in de begroting. Hierover wordt overlegd met het Rijk.

Bronckhorst gaat er vooralsnog vanuit dat de gemeente vanaf 2027 jaarlijks ruim 6 miljoen moet bezuinigen. Op een totale begroting van ruim 100 miljoen euro is dat een fors bedrag. Des te meer omdat zo’n 80 procent van de begroting min of meer ‘vastligt’. “Daar moet bijvoorbeeld de zorg voor jeugd en ondersteuning van ouderen van betaald worden, maar ook het onderhouden van de wegen en groen, openbare orde en veiligheid, onze dienstverlening en dergelijke”, aldus

Wethouder Antoon Peppelman van financiën.

Vooral in het kleine deel van de begroting dat niet vastligt, moeten de bezuinigingen gezocht worden. Bronckhorst heeft een goede financiële positie, maar de gemeente ontkomt er niet aan een aantal maatregelen te nemen. In de perspectiefnota worden de verschillende mogelijkheden opgenomen. Deze wordt op 4 juli in de raad besproken.