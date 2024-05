Bouw van nieuw Kegelhuis Brummen officieel begonnen

BRUMMEN – “Misschien wordt Brummen wel het kegelcentrum van Nederland,” hoopt Gerard Klein Heerenbrink, voorzitter van Stichting Kegelsport Brummen. Vrijdagmiddag 17 mei verrichte wethouder Pouwel Inberg van de gemeente de officiële starthandeling voor de bouw van het nieuwe Kegelhuis op Sportpark De Hazenberg 22 A in Brummen. Met zes baan wordt het een van de grootste kegelhuizen in Nederland, maar vooral de nieuwe thuisbasis voor de vijf kegelclubs die gemeente rijk is.

“Soms moet je een beetje geluk hebben”, vertelt Gerard Klein Heerenbrink, voorzitter van Stichting Kegelsport Brummen. Het zag er somber uit voor de vijf kegelclubs binnen de gemeente Brummen. Na het faillissement van Concordia verenigden zij zich in de stichting S.K.B. Concordia was altijd de thuisbasis voor de clubs en met het faillissement werd de toekomst voor de kegelclubs in Brummen onzeker. Door de bouw van appartementen bij Dorpslokaal Concordia moesten de vijf kegelclubs, aangesloten bij de Stichting Kegelsport Brummen (SKB), hun vertrouwde kegelhuis vaarwel zeggen. In oktober vorig jaar werd de laatste bal gegooid en kwam er een einde aan een tijdperk. Na de sluiting kegelden de clubs op banen in Dieren en Doesburg.

Maar met dank aan ondernemer Sjaak Reesink en de gemeente kon het kegelen in Brummen toch behouden blijven. De ondenemer investeert in het pand dat straks wordt verhuurd aan SKG en onderverhuurd aan de verschillinder verenigingen. Het nieuwe kegelhuis wordt gerealiseerd op de Hazenberg, nabij diverse andere sportaccommodaties, zoals de dat van de vogelvereniging, jeu de boules-vereniging, Sportclub Brummen, en sportzaal en zwembad Rhienderoord, de tennisvereniging, korfbalvereniging en dartclub.

In het nieuw kegelhuis komen zes kegelbanen. Daarmee is het geschikt voor landelijke toernooien en wedstrijden. De Koninklijke Nederlandse Kegel Bond (KNKB) heeft inmiddels als plaats van vestiging gekozen voor Brummen.

Het kegelhuis krijgt een hoogwaardige isolatiewaarde en is energieneutraal. De vloeren zijn voorzien van vloerverwarming en er wordt een VRF-klimaatsysteem aangelegd. Het groendak ligt geheel vol met zonnepanelen, waardoor het gebouw ‘self-supporting’ is qua energievoorziening.In september wordt het kegelhuis officieel geopend. De Brummense Kegelclubs kunnen dan weer op eigen bodem hun balletje gooien.

Van links naar rechts: wethouder Pouwel Inberg, voorzitter Gerard Klein Heerenbrink en Lenie Doornink