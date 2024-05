BoekStartdag voor jonge lezertjes

DIEREN – Zaterdag 1 juni doet Zoomerij Dieren voor de vierde keer mee aan de landelijke BoekStartdag. Gezinnen met baby’s en peuters kunnen kennismaken met de bibliotheek.

BoekStartdag is bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar, hun ouders, grootouders en/of verzorgers. Ze kunnen naar een mooi verhaal luisteren, met robotjes spelen, samen muziek maken, digitale prentenboeken lezen, luisteren naar voorleesfilmpjes in andere talen en kennismaken met peutergym en babymassage. De BoekStartdag is van 10.00 tot 12.30 uur en gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen wil bevorderen en ouders met jonge kinderen samen wil laten genieten van boeken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat BoekStart effect heeft op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school). Daar hebben ze hun hele leven voordeel van. Bovendien versterkt het de band tussen ouder en kind om samen een boekje te bekijken, plaatjes aan te wijzen en te benoemen, versjes te leren, verhaaltjes te vertellen en ernaar te luisteren.

Voor ouders die naar de bibliotheek komen is er BoekStart voor baby’s. Wanneer ouders hun baby lid maken van de bibliotheek, ontvangen zij het BoekStart-koffertje met twee boekjes en informatie over voorlezen. Een lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

dezoomerij.nl/agenda