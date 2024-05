BoekStartdag in de bibliotheek

EERBEEK – Zaterdag 1 juni wordt er een BoekStartdag gehouden in de Bibliotheek in Eerbeek en is er iets te doen voor de allerkleinsten. Zo zijn kinderen en hun ouders welkom voor een workshop kinderyoga. Even samen heerlijk ontspannen. Deze workshop is gratis , maar aanmelden is wel noodzakelijk.

In de periode voorafgaand aan de BoekStartdag kunnen kinderen hun knuffel lid maken. Kinderen en ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd bij een van de gratis voorleesmomentjes. Meer informatie is na te lezen via de agenda op bijdebieb.nl.

bijbieb.nl