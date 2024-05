Boekenmarkt in Brummen

BRUMMEN – Zaterdag 25 mei zijn er weer volop boeken, strips, tijdschriften en legpuzzels te koop op de maandelijkse boekenmarkt van het Brummens Mannenkoor. Van 10.00 tot 15.30 uur staan zij met een breed assortiment op het Marktplein in Brummen. Deze maand is er een groot aanbod van spannende boeken en jeugdboeken. Ook is er genoeg voor liefhebbers van kunst- en kookboeken. Dit alles wordt voor kleine prijsjes verkocht.

Wie nog een stapeltje overtollige boeken heeft, kan deze op de markt inleveren.