Bloemetjesactie Nieuw Leven Angerlo

ANGERLO – In het weekend van Moederdag houden de leden van muziekvereniging Nieuw Leven in Angerlo de jaarlijkse bloemenactie. Op het erf van de familie Heijting aan de Dorpsstraat 44 in Angerlo wordt een verkooppunt ingericht. Dit is geopend op vrijdagavond 10 mei van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 11 mei vanaf 10.00 uur. Daarnaast rijden de muzikanten zaterdag ook met de platte wagen door het dorp voor de verkoop van kleurrijke bloemen en planten.