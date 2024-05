Bloemendief op heterdaad betrapt op begraafplaats Imboslaan

DIEREN – Als Jolanda bloemen op het graf van haar moeder legde, was het steeds maar de vraag of die er bij een volgend bezoek nog zouden liggen. Meerdere keren waren bloemen en plantjenbakjes spoorloos verdwenen van de algemene begraafplaats aan de Imboslaan in Dieren. Melding bij de politie en de gemeente; het had allemaal geen zin. Tot Jolanda de dader onlangs op heterdaad betrapte.

Twee jaar geleden al vertelde Jolanda haar verhaal in Regiobode. Bloemen die ze op haar moeders graf had gelegd, waren verdwenen. Ook een bakje met bloembolletjes stond er bij een volgend bezoek ineens niet meer. Jolanda en haar vader waren niet alleen heel boos, maar vooral heel verdrietig. “Ik begrijp maar niet waarom iemand zoiets zou doen. Hoe kun je nou genieten van bloemen die je van iemands graf hebt gestolen? Hoe zielig ben je dan?”, vertelde ze destijds. Haar achternaam vermeldt ze liever niet, want ze weet niet met wie ze te maken heeft.

Jolanda deed melding bij de politie en melding bij de gemeente, maar beiden konden weinig doen. De medewerkers van de gemeente zijn niet permanent op de begraafplaats aanwezig en hebben ook geen handhavingsfunctie. Er veranderde dan ook niets, bij tijd en wijle verdwenen de bloemen van het graf. “Ik werd er moedeloos van”, zegt Jolanda. Ze denkt ook dat er niet heel veel wordt gestolen, want de leiding meldt bij navraag dat er verder niets bekend is over diefstal.

Tót Jolanda onlangs de dader op heterdaad betrapte, een vrouw die zij niet kende. “Uit haar fietstas staken nog net stukjes van het plantje dat op mijn moeders graf had gestaan.” Jolanda sprak de vrouw aan, die het plantje teruggaf. “Ze zei nog net sorry, maar wist daarna niet hoe snel ze weg moest komen.”

Wederom ging Jolanda naar de politie. “Ik had foto’s gemaakt van de vrouw, maar daar kon de politie niet genoeg mee. Dus ik heb de foto naar vrienden en familie gestuurd, tot iemand haar herkende.” Nu ging de politie wél langs om verhaal te halen. “De vrouw heeft alles meteen toegegeven en de politie zei dat ze erg geschrokken was. Ze wist niet waarom ze het deed, zeiden de agenten.” Jolanda vindt dat ze hier nog goed mee weg komt, na jarenlang vijf keer diefstal te hebben gepleegd van overledenen.

Hoewel Jolanda blij is dat de dader eindelijk is aangesproken op haar gedrag, blijft ze alert. “Afgelopen donderdag, dus na het gesprek met de politie, is een solar lampje verdwenen. Dus deze vrouw heeft niets geleerd, of er is nóg iemand die spullen steelt van de begraafplaats.” Ze moet dus nog maar zien hoe het in de toekomst gaat. “Dit heeft vier jaar geduurd. Naar mijn idee moet de gemeente hier meer op controleren en handhaven als dat nodig is. Want dit moet écht ophouden.”