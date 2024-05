Bloemen- en bijenmiddag in Rheden

RHEDEN – Zondag 12 mei staat de bij centraal bij Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Tussen 13.00 en 16.00 uur is er een bloemen- en bijenmiddag van Oerrr. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zaadbommetjes maken, het bloemenparcours afleggen en biodiversiteitsjenga spelen. Daarnaast zijn er opdrachten als de bijenmarathon en bloemenkunst. Deelname is gratis na aanmelding bij de balie van het bezoekerscentrum.