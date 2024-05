Blijf Mobiel Tocht in Doesburg

DOESBURG – Op woensdagmiddag 15 mei wordt weer de jaarlijkse Blijf Mobiel Tocht van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) gereden. De tocht is voor scootmobielers, mensen met driewielfietsen en rolstoelfietsen. Er wordt om 12.30 uur verzameld bij sporthal Beumerskamp en om 13.00 rijden de voertuigen weg. Er is weer een mooie tocht uitgezet en een gezellige tussenstop gepland. “U neemt de zon, opgepompte banden, volle accu’s en een flesje water mee voor onderweg en de SGRD zorgt voor de rest”, aldus de organisator. Inschrijven kan tot en met vrijdag 10 mei via evenement@gehandicaptenraaddoesburg.org. Bellen met voorzitter Jelle Berends kan ook, dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur, 06-38681047. Deelname is gratis, inclusief de koffie met gebak en andere drankjes. Na afloop ontvangen de rijders een ‘mooie herinnering’. De tocht wordt begeleid door een servicewagen van Kersten hulpmiddelen, verkeersregelaars en de EHBO.