Bingo spelen in mei

DOESBURG – In mei staan er weer diverse bingo’s gepland bij Speeltuin Kindervreugd in Doesburg. Op vrijdag 3 mei is iedereen vanaf 16 jaar welkom. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open om 18.30 uur. Op zondag 28 mei is er ook nog een bingo. Deze begint om 13.30 uur. Daarnaast is er op zaterdag 4 mei een kinderbingo in de speeltuin. De aanvang hiervan is 19.00 uur, de zaal is open om 18.30 uur. Om 20.30 is de kinderbingo afgelopen. De boekjes voor de bingo kosten 2,50 euro per stuk. Je hoeft geen lid te zijn van de speeltuin om mee te spelen. Alle kinderen gaan bovendien met een prijsje naar huis.

Verder zijn er wekelijks kaartmiddagen op de woensdag. Deze beginnen om 14.00 uur.

kindervreugd-doesburg.nl