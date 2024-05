DIEREN – Zaterdag 25 mei is er weer een bingo in de Oase in Dieren. Er worden tien rondes gespeeld, waarvan negen met elk drie prijzen. De tiende is een superronde. De kosten bedragen 15 euro voor alle tien rondes. De zaal opent om 18.00 uur, de bingo begint om 19.00 uur.