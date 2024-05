RHEDEN – Op zaterdag 18 mei is er een bingo bij carnavalsvereniging De Heiknüüters in Rheden. Vanaf 19.30 uur kunnen de spelers terecht in het clubhuis aan de Worth Rhedenseweg, waar ze worden ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Om 20.00 uur gaan de bingoballetjes rollen. De opbrengst van de bingo is voor het sociale carnaval zoals het Rheejes Vermaeck voor de 50-plussers, de kindermiddag, de avond bij Rhederhof en kledij voor de dansgardes.

