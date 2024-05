Bijen in de Grote Kerk Velp

VELP – Wie meer wil weten over de ‘wondere wereld’ van de bijen is welkom op een informatiemarkt die op zaterdag 25 mei wordt gehouden bij de Grote Kerk in Velp. Van 10.00 tot 13.30 uur kunnen bezoekers kennismaken met het werk van imkers, een kennistest doen of in gesprek met de Stichting Vitale Biotopen. Ook zijn er diverse boeken over het thema bijen te koop.

Organisator is de Protestantse Gemeente . Zij wijst ook op de kerkdienst die een dag later in de kerk wordt gehouden en waar het zal gaan over de invloed van de bij in de christelijke cultuur en ‘wat deze dieren ons kunnen leren’. De aanvang van deze dienst is 10.00 uur en het thema is ‘bij-geloof’.