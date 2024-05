Bijen aaien in Brummen

BRUMMEN – De imkers van de Brummense imkersvereniging nodigen belangstellenden uit om te komen ‘bijen aaien’ in de bijenschuur aan de Voorsterweg in Brummen. Op verschillende momenten is iedereen welkom om kennis te komen maken met de imkers en de bijen. De bijen-aai-dagen zijn doedagen voor de stalgebruikers en leden van de imkersvereniging. Aanmelden is niet nodig, belangstellenden mogen gewoon binnenlopen.

Bijen aaien kan dinsdag 21 mei tussen 19.00 en 21.30 uur, wanneer verschillende kleine volkjes worden overgeplaatst naar hun eigen nieuwe bijenkast. Ook is er gelegenheid tot bijen aaien op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei, beide dagen tussen 10.00 en 14.00 uur.

De imkers zijn aanwezig op donderdag 6 en woensdag 19 juni van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Op zondag 30 juni kan iedereen tussen 10.00 en 14.00 uur binnenlopen voor bijen aaien én koffie met gebak. “Daarvoor moet je je wel even aanmelden of neem zelf gebak mee”, zegt de imkersvereniging met een knipoog.