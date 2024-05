Bijeenkomst burgerhulpverleners

BRUMMEN – Reanimatiestichting STAG heeft op maandag 22 april een informatiebijeenkomst gehouden die druk werd bezocht.

In de Bronckhorst Hoeve in Brummen bracht de stichting de aanwezige burgerhulpverleners op de hoogte van diverse wetenswaardigheden op het gebied van reanimatie en AED-gebruik. Zo’n vijfhonderd burgerhulpverleners staan ingeschreven bij HartslagNu. Bij een noodsituatie krijgen ze een melding en kunnen ze iemand reanimeren. Burgerhulpverleners kunnen vaak sneller aanwezig zijn dan de hulpdiensten. En dat is van levensbelang.

Tijdens de bijeenkomst vertelden onder meer twee ambulance-medewerkers over hun werk. Vervolgens konden de aanwezigen nog een kijkje nemen in de ambulance. De ambulance-medewerkers deden een dringend beroep aan iedereen om niet bij een reanimatiemelding of ongeval te blijven kijken, als er genoeg hulpverleners zijn, en zeker geen foto- of filmopnamen te maken.

reanimatiebrummen.nl