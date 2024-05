Bier & Spijs bij De Nölers

DIEREN – Op vrijdag 10 mei staat de tweede editie van Bier & Spijs op het programma bij carnavalsvereniging De Nölers uit Dieren. Net als vorige keer zullen er lekkere en verrassende combinaties gemaakt worden tussen verschillende biertjes en bijbehorend eten. Dit keer staat het menu in het teken van barbecue. Iedereen krijgt vier verschillende gerechten, met bijbehorende biertjes. De gerechten zullen klaargemaakt worden door onze professionele kok Kevin Kock en de bieren zijn zorgvuldig uitgekozen door onze bierkenner Roy Korten. Zij hebben hun expertise gebundeld en komen met een culinair menu, van de barbecue. Net zoals vorige keer zal dit op onze vaste stek bij Activiteitenpark Veluwse Poort in Dieren zijn. De aanvang is 17.45 en het diner start om 18.00 uur. Aanmelden kan tot 6 mei door een berichtje te sturen of te bellen naar 06-18931044.