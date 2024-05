Bevrijdingstour door de Achterhoek

DOESBURG – Lionsclub Doesburg heeft haar jaarlijkse autotour gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel. Er gaat 4000 euro naar de plaatselijke Voedselbank.

De tour vond plaats op Bevrijdingsdag 5 mei en werd gestart bij IJzergieterij Doesburg met een korte film over de bevrijding van Doesburg. Daarna werd er met 42 klassieke, sportieve en bijzondere auto’s langs diverse locaties uit de Tweede Wereldoorlog gereden. Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif gaf historische toelichting over belangrijke gebeurtenissen en getuigenissen uit de regionale geschiedenis.

Van links naar rechts: Ronald Evers, Ralph van Eersel, Mart de Kruif, Paul Weustink en Terry Akkerman