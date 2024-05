Beter begroten houdt financiële situatie Brummen op orde

GEM. BRUMMEN – Waar andere gemeenten met de handen in het haar zitten om de begroting op orde te krijgen, lijkt er in Brummen niet zoveel aan de hand. Door de uitgaven vooraf nauwkeuriger in te schatten, denkt wethouder financiën Steven van de Graaf dat de gemeente zich de komende jaren prima kan redden.

Vanaf 2026 krijgen gemeenten minder uitgekeerd door het Rijk. Voor Brummen betekent dit ongeveer 3 miljoen minder aan inkomsten. Waar veel gemeenten zich voorbereiden op bezuinigingen en moeilijke keuzes, gooit Brummen het over een andere boeg. Niet dat hier het geld tegen de plinten klotst, maar door ‘de lucht uit de begroting te halen’ denkt het college de komende jaren alles te kunnen voortzetten. “We hoeven niet te snijden in voorzieningen en er is voldoende budget om de ambities uit het coalitieakkoord uit te voeren.”

“Elk jaar houden we ruim geld over. Dat kan zijn omdat ambities niet worden gerealiseerd of omdat dingen goedkoper uitvallen dan vooraf geraamd. Maar dat geld dat we te ruim hadden begroot, hadden we ook ergens anders aan kunnen besteden”, legt wethouder Steven van de Graaf uit.

Van elk beleidsterrein zijn de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren bekeken en gemiddeld en hiermee zijn de nieuwe budgetten bepaald. “Liever iets in de min dan ruim overhouden. Dan heb je realistisch beraamd”, aldus Van de Graaf.

Om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen, wil Van de Graaf de behoedzaamheidsreserve aanvullen tot 3 miljoen. Hier wil hij 2 van de 4,2 miljoen voor gebruiken die de gemeente het afgelopen jaar overhield. Dit potje is nadrukkelijk niet bedoeld voor nieuw beleid, maar om onverwachte zaken als prijsstijgingen mee op te vangen. “Als een afdeling nieuw beleid wil is dat prima, maar dan moet er iets anders worden geschrapt”, zegt Van de Graaf.