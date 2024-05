Bekerfinales bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 1 juni worden de KNVB Bekerfinales voor District Oost gespeeld op Sportpark de Hazenberg in Brummen. Sportclub Brummen ontvangt de veertien finalisten die, verspreid over de dag, zeven wedstrijden spelen. De eerste wedstrijd start om 10.00 uur, de laatste om 16.30 uur.

Sportclub Brummen is er trots op deze belangrijke wedstrijden te mogen organiseren en heeft in sneltreinvaart tachtig vrijwilligers op de been gebracht om alles in goede banen te leiden.