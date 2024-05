Basketballers WIK U14 en U16 kampioen

RHEDEN – Het U14- en U16-team van WIK basketbal en zijn allebei kampioen geworden.

Het onder-14 team verloor het afgelopen half jaar maar één wedstrijd. Al een paar weken terug was duidelijk dat de eerste plek voor hen was. Trainer en coach Simone Meijer van U14 is trots. “Dit team heeft een enorme dosis energie. Iedereen in dit team kan scoren en doet mee met de verdediging. Daarmee maken we het de tegenstander goed lastig. Ze zijn het afgelopen jaar enorm gegroeid. Veel jongens uit het team speelden vaak op een pleintje. Het draaide vooral om individuele acties. Het afgelopen jaar hebben ze geleerd om veel naar elkaar te kijken en vaker te passen. Ze zijn echt als team gaan spelen. Bij het merendeel van de wedstrijden wist iedereen te scoren.”

Het onder-16 team moest iets harder voor knokken voor de titel. Alles hing van de laatste wedstrijd en het team speelde zaterdag 20 april een bloedstollend spannende finale in sportzaal De Dumpel in Velp. De tribune zat dan ook helemaal vol om het team aan te moedigen. De tegenstander Arnhem Eagles stond lang voor. Pas in de vierde kwart nam WIK het over. Maar de Eagles bleven sterk. Een verlenging was nodig om de eindstand te bepalen. Het werd 44-42 voor WIK, dat met de beker naar huis ging.

Start meidenteam

WIK basketbal is zo hard gegroeid dat het tijd is voor een eigen meidenteam. Na de meivakantie beginnen daarvoor de eerste trainingen, op woensdag van 15.00 tot 16.15 uur in de Hangmat in Rheden. Er is nog plek. Meiden vanaf 12 jaar die willen meedoen, kunnen langskomen of zich aanmelden via wikrheden.nl/proefles.