Basisschoolleerlingen genieten van Pinkstertheater

BRUMMEN/EERBEEK – Al jaren is de Pinkstermarkt traditie in Brummen. Dit is met de jaren uitgegroeid naar het Pinksterfestival en begint een keer in de twee jaar al op donderdag voor de basisschoolleerlingen uit de gemeente. Zij bezochten dit jaar theatervoorstellingen in vier theaterwagens, die stonden opgesteld bij het Tjark Rikscentrum in Eerbeek en op het Marktplein in Brummen. Alle leerlingen kregen een voorstelling op hun eigen niveau. Marij Verhaevert, theatermaakster uit Brummen, schreef voor de kleuters de voorstelling ‘Bij mij in de straat’, geïnspireerd op het boek van Koos Meinderts ‘Bij ons in de straat’. Tien buren met hun eigen gekke gewoontes passeerden de revue.

Theatermakers Pieter Schipmolder en Dees Verhoeven speelden ‘Doortje Doezel de goudvisheld’ voor de groepen 3 en 4. In deze interactieve voorstelling ging Doortje Doezel in haar kleine huis op zoek naar grote avonturen en ze blijkt zelf de held te zijn die de wereld leuker maakt. De voorstelling ‘Dr. Proktors schetenpoeder’ werd door Marjo Dames gespeeld.