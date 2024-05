Avondvierdaagse Doesburg

DOESBURG – Dinsdag 28 mei begint in Doesburg weer de avondvierdaagse. Aan de route is niet veel veranderd ten opzichte van afgelopen jaar. Maar het belangrijkste voor de wandelaars en wandelaartjes is natuurlijk de intocht op vrijdag 31 mei. Het verzamelen na de gelopen kilometers is op de Contre Escarpe. Rond 19.30 uur begint de intocht door de straten van de stad. Onder begeleiding van de muziek gaan de lopers vanaf de Contre Escarpe over de Veerpoortdijk, Bleekerskade, Hanzeweg, Kloosterstaat, Kerkstraat, Ooipoortstraat, Rooseveltsingel, Juliana van Stolberglaan, Prins Hendrikstraat, Marijkelaan, Margrietstraat, Prins Bernhardplein naar het sportpark aan de Oranjesingel, waar zij de medailles in ontvangst kunnen nemen.

De route is iedere dag op de Facebook-pagina van de vierdaagse te vinden

facebook.com/4daagsedoesburg