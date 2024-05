Avond4daagse in Hummelo

HUMMELO – Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni wordt de Avond4daagde in Hummelo gehouden door de Activiteitencommissie van Stichting Dorpshuis de Ruimte. Deelnemers hebben de keuze uit de afstanden 2,5, 5 en 10 kilometer. De start vindt iedere avond plaats bij Dorpshuis De Ruimte aan de Dorpsstraat 22 in Hummelo. Online inschrijven is niet meer mogelijk, maar op maandag- of dinsdagavond kan dit voor aanvang van de start. Kosten bedragen 7,50 euro.

Op vrijdagavond wijkt de starttijd af. De starttijden op vrijdag zijn: 2,5 km: 19.00 uur, 5 km: 18.45 uur en 10 km: 18.30 uur. De lopers worden op vrijdagavond feestelijk ingehaald door Muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Er zijn vijf loopavonden, dus er kan, zoals gebruikelijk, één avond overgeslagen worden. Maar er zijn ook echte bikkels die vijf avonden lopen. Wie de Avond4daagse uitloopt, krijgt een glimmende medaille, een loopdiploma en natuurlijk tientallen high fives en schouderklopjes.