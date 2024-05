Autopuzzeltocht vanuit Drempt

DREMPT – Op zondag 19 mei houdt ’t Hessenhuus in Drempt, in samenwerking met biljartvereniging ’t Hessenhuus, een autopuzzeltocht. De rit start vanaf 12.30 uur bij ’t Hessenhuus aan de Zomerweg in Achter-Drempt. Voorafgaand is er koffie en thee en na afloop kunnen de deelnemers napraten over de route, de vragen en de instinkers. Voor de beste teams zijn er mooie prijzen. Zo krijgt het winnende team de wisseltrofee.

Inschrijven kost 20 euro per auto en kan via communicatie@hessenhuus.nl. Op de dag zelf is inschrijving mogelijk van 11.30 tot 13.00 uur. De volgorde van inschrijven is bepalend voor het startnummer.

hessenhuus.nl