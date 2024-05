REGIO – De gemeente Apeldoorn zoekt uitblinkers, mensen die dit jaar uitblinken in besturen en vernieuwen. Het is mogelijk iemand te nomineren hiervoor tot 10 september. Genomineerde Uitblinkers maken kans op een podiumplek met prijs tijdens de feestelijke uitreiking op 7 november én worden in de spotlight gezet op de Socials van de gemeente. Iemand nomineren kan via apeldoornpaktaan.nl/bestuurdersacademie.