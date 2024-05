Amnesty present bij dodenherdenkingen

REGIO – Op zaterdag 4 mei is Amnesty weer aanwezig bij de Dodenherdenkingen in Rozendaal, Rheden en Velp. Hieraan voorafgaand hebben vrijwilligers scholen bezocht om les te geven.

Begin maart zijn de twee groepen 8 van de Daalhuizenschool in Velp en groep 7 van de Dorpsschool in Rozendaal bezocht voor een gastles over mensenrechten en vrijheid. Deze les is gekoppeld aan de herdenking van 4 mei. Na afloop van de gastlessen hebben de kinderen gedichten geschreven en in Rozendaal zelfs mooie schilderijtjes gemaakt.

Tijdens de herdenking in Velp zal Hannah Zandstra haar gedicht voordragen. In Rozendaal wordt het gedicht van Elise voorgedragen door Evelien Mangnus. Daarnaast leggen in Rozendaal kinderen van de Dorpsschool kransen bij de acht oorlogsgraven. Namens Amnesty zullen in Velp, Rheden en Rozendaal leden van de werkgroep ook een krans neerleggen bij de herdenking.

De gedichten en schilderijen van de Dorpsschool worden tijdens de 4 mei herdenkingsdienst in de kerk van Rozendaal tentoongesteld. Voor de gedichten uit Velp wordt overlegd met de bibliotheek in Velp op Den Heuvel of deze daar mogen hangen.