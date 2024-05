Afsluiting weg tussen Spankeren en Leuvenheim

SPANKEREN/LEUVENHEIM – De N348 tussen Spankeren en Leuvenheim is vanaf maandag 6 mei drie maanden afgesloten vanwege onderhoud. In de periode tot en met vrijdag 2 augustus wordt het asfalt vervangen en wordt de weg in Spankeren anders ingericht om de maximale snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur.

De weg bij Spankeren wordt versmald, er komen ‘komslingers’, een vak om linksaf te slaan, een middengeleider en een fietsoversteek bij de Overweg. Tegelijkertijd worden kabels en leidingen gelegd en gaan de nutsbedrijven aan de slag met hun netwerken. Het bestaande vuilwaterriool wordt vervangen door een nieuw hemelwaterriool. Ook wordt het asfalt vervangen.

Omleiding

Hiervoor wordt de weg afgesloten van maandag 6 mei tot vrijdag 2 augustus tussen de aansluiting op de Kanaalweg in Dieren en de rotonde bij de Kwazenboschweg in Brummen. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar. Ook het fietspad blijft toegankelijk.

Doorgaand verkeer tussen Zutphen en Dieren wordt omgeleid aan de overkant van de IJssel, via Doesburg, Hummelo en Zutphen. Vanaf de rotonde Brummen Noord onder de nieuwe IJsselbrug is er een omleiding richting Klarenbeek en dan langs het kanaal naar Dieren.

Sluipverkeer

Daarnaast worden meer wegen afgesloten voor doorgaand en/of vrachtverkeer. Ook worden verkeersdrempels geplaatst om verkeer langzamer te laten rijden op mogelijke sluiproutes. Dit alles om overlast door sluipverkeer te voorkomen.

Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen vraagt verkeersdeelnemers nadrukkelijk gebruik te maken van de omleidingsroutes. “Afgelopen jaar hebben we bij de werkzaamheden aan de N348 ervaren dat veel verkeer een sluiproute door het buitengebied of de kernen kiest. Daarbij ontstonden verkeersgevaarlijke situaties. En er zijn helaas ook ongelukken gebeurd. Laten we dat deze zomer voorkomen! Gebruik de aangegeven omleidingsroutes. Deze wegen zijn op het verkeer afgestemd.”