Afscheid van Tweede Stee

LOENEN – De basisschool De Tweede Stee aan De Kempe in Loenen gaat binnenkort sluiten. Op vrijdag 14 juni is er een afscheidsreceptie voor iedereen die nog een kijkje wil komen nemen op deze basisschool.

Voor deze laatste bijeenkomst is een werkgroep op zoek naar foto’s van de Tweede Stee door de jaren heen, zoals klassenfoto’s of foto’s van een leuk moment op school.

Personen die foto’s hebben van de school en activiteiten en deze ter beschikking willen stellen voor deze afscheidsmiddag kunnen dit mailen naar stichtinghistorieloenen@gmail.com onder vermelding van afscheidsreceptie De Tweede Stee. Graag wil men bij de foto’s de namen van de personen die op de foto staan.