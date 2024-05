AED-training Sportclub Brummen

BRUMMEN – Twaalf vrijwilligers van Sportclub Brummen hebben de afgelopen tijd met succes de ‘Reanimatietraining, inclusief gebruik van de AED’ doorlopen en een certificaat ontvangen. Dit certificaat biedt de mogelijkheid voor aanmelding als burgerhulpverlener bij HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie.

Sportclub Brummen heeft de afgelopen tijd twee trainingen gegeven over het omgaan met een AED. Een dergelijk apparaat wordt gebruikt bij de reanimatie van iemand met een hartstilstand en kan levensreddend zijn. De sportclub beschikt al een aantal jaren over een AED-apparaat, maar het is wel nodig dat mensen hem durven te pakken en te gebruiken wanneer het nodig is. Om die reden werden recent op de Hazenberg een tweetal AED-reanimatietrainingen op de Hazenberg gehouden.

De deelnemers werden meegenomen in het verlenen van hulp aan een slachtoffer met acute hartproblemen