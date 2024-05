Acht voorstellen op agenda besluitvormende vergadering in Brummen

GEM.BRUMMEN – Op donderdagavond 30 mei staan er acht voorstellen op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen. De vergadering is openbaar en ook te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep.

Er zijn vijf bespreekstukken: het beleidskader over duurzaam ontwikkelen, het vaststellen van de i-visie voor de periode 2024-2027, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de Regio Stedendriehoek en de bestemmingsplannen voor het percelen Pongeweg 4a in Hall en Coldenhovenseweg 95 in Eerbeek.

Over drie voorstellen zijn de zes fracties het vermoedelijk met elkaar eens en deze staan als hamerstuk op de agenda. Het gaat om de verordening die zich richt op de tegemoetkoming van kosten bij sociaal medische indicties (SMI) bij kinderopvang en voor de bestemmingsplannen voor de Zutphensestraat 89 en de Knoevenoordstraat 65 in Brummen.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis in Brummen. Voor aanvang van de vergadering kan iedereen in de hal van het gemeentehuis in gesprek met individuele raadsleden. Inwoners kunnen een signaal of mening afgeven aan de raadsleden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

brummen.nl/gemeenteraad