VELP – Op de kruising tussen de President Kennedylaan en de Sophiastraat in Velp heeft dinsdagmiddag 7 mei een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een voetganger. Een vrouw wilde de weg oversteken en kwam daarbij in aanraking met de auto. Hoe dit precies gebeurde, is niet bekend. Bij de bestuurder is een blaastest afgenomen, de uitslag was negatief. De voetganger is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto’s: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink