Aanmelden Nacht van het Verhaal

RHEDEN – Tot uiterlijk maandag 20 mei kunnen mensen zich aanmelden voor de Nacht van het Verhaal, die op 31 mei wordt gehouden in de Dorpskerk in Rheden. Dit is een open podium waar verhalen, gedichten en anekdotes worden afgewisseld met zang en muziek. Het is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waarbij iedereen een verhaal op zijn of haar eigen manier mag vertellen. Dat kan door te zingen, een muziekstuk ten gehore te brengen of te acteren. Ook kan dat door een anekdote te vertellen, een gedicht voor te dragen of iets voor te lezen. Het mag uit eigen werk zijn, maar dat hoeft niet.

Dit jaar wordt het sfeervolle evenement gehouden op vrijdag 31 mei. Er is muzikale begeleiding op de piano beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei via webmaster@dorpskerkrheden.nl. Ook wie op 31 mei alleen wil luisteren, is van harte welkom. De start is om 20.30 uur in de Dorpskerk van Rheden.

dorpskerkrheden.nl