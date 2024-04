Zuil bij het Kerstens Molentje

EERBEEK – Bij het Kerstens Molentje in Eerbeek is op woensdag 3 april een informatiezuil geplaatst waarop de geschiedenis van de beek en zijn molentje te lezen is. Eenzelfde soort zuil staat ook bij de Korenmolen (Oliemolen).

Sinds maart 2022 stroomt de Gravinnebeek weer over het oude watervalletje Kerstens Molentje bij Eerbeek. De 25 jaar daarvoor was dat niet gebeurd. Sinds 2016 waren vrijwilligers van IVN Eerbeek, die zichzelf de beekruimers noemen, bezig geweest om de Gravinnebeek weer watervoerend te maken. Zij streefden ernaar om het water over het watervalletje heen te laten stromen en dan onder het bruggetje door te laten bezinken. De beekruimers zien het plaatsen van de informatiezuil als teken van waardering voor hun werk. “Hopelijk gaan vele mensen eens kijken”, aldus een van de vrijwilligers.