Zonnige Koningsdag in Doesburg

DOESBURG – Koningsdag in Doesburg vond dit jaar plaats onder een heerlijk schijnend zonnetje. En dat had natuurlijk ook als gevolg dat er veel mensen naar de stad kwamen om te genieten van alle leuke activiteiten. Voor de kinderen begon de dag met een leuke verloting en de kinderrommelmarkt, waar ze een leuk zakcentje konden verdienen. Scouting deelde de plekken in en schminkte kinderen in de tent. Er liepen prachtig versierde kindjes rond.

’s Morgens liep een aantal muziekkorpsen door de binnenstad om iedereen blij wakker te maken. Op de vele terrassen was het ook goed toeven, want de diverse horecagelegenheden hadden vrijwel allemaal een live-band. Het was een gezellige dag in het mooie Hanzestadje.

Foto: Hanny ten Dolle