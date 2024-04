Zonnig eerste Lentefeest in Rheden

RHEDEN – Zondag 14 april werd in het centrum van Rheden de eerste editie van het Lentefeest gehouden. De Rhedense Schaapkudde organiseerde dit evenement als alternatief voor de Lammetjesdag, dat door regelgeving met betrekking tot parkeren en stikstof niet meer op de Posbank gehouden kon worden. De bezoekers wisten de nieuwe locatie echter goed te vinden. Het was gezellig druk in het Rhedense dorpscentrum waar vele activiteiten voor jong en oud te beleven waren. En de bezoekers werden verrast door de aanwezigheid van lammeren. De Rhedense Schaapskudde wist toch een aantal (fles)lammeren naar het feest te brengen en daar genoten vooral de kinderen dan ook met volle teugen van.

Foto: Peter Kars