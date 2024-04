Zes struikelstenen onthuld in Velp

VELP – Woensdag 17 april zijn er in Velp zes struikelstenen onthuld. De stenen zijn gelegd ter nagedachtenis van Joodse inwoners van Velp die slachtoffer zijn geworden van het naziregime en zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog.

Kinderen van de Fredericusschool hebben de struikelstenen onthuld en daarbij een door hen zelfgeschreven gedicht voorgelezen. Voorafgaand aan de onthulling kwamen verwanten en betrokkenen bijeen in de aula van Nieuw Schoonoord in Velp. Daar sprak Kuny Bouman, voorzitter van de Stichting Struikelstenen gemeente Rheden, burgemeester Carol van Eert en opperrabijn de heer B. Jacobs. Marijke Laurense zong liederen met begeleiding door Pleun Kievits en Raoul Clarijs.

In Velp werden er op vier plekken stenen onthuld. Aan de Overhagenseweg 57 waar De heer Berend en mevrouw Keetje Levie-Sluis woonden. Aan de Egmondstraat 4 woonde Leo Hillel van Hertzfeld en aan de Arnhemsestraatweg 10 woonden de heer Erich en mevrouw Antonie Felsenthal-Franckenn. De zesde steen ligt aan de Hoofdstraat 12, waar Mevrouw Elise Drukker heeft gewoond.

Het leggen van struikelstenen is onderdeel van een project dat bedacht is door kunstenaar Gunter Demnig. Inmiddels zijn meer dan 100.000 stenen gelegd in meer dan 32 landen, ter nagedachtenis van de slachtoffers van het naziregime. De stichting struikelstenen gemeente Rheden heeft al stenen gelegd in Dieren en Ellecom, en hierna is Rheden aan de beurt. Het leggen van de stenen is door donaties en door bijdragen van honderden mensen in de actie “Ik buurt mee!” gesteund.