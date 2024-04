Yagmur Simsek geeft twee concerten

DOESBURG – Op zondag 7 april geeft Yagmur Simsek om 13.30 en 15.00 uur twee gratis concerten bij Podium Doesburg. Muzikant, pianist en performer Yagmur Simsek startte haar muzikale opleiding toen ze pas 4 jaar oud was. In 2007 werd ze toegelaten tot het conservatorium van de Mimar Sinan Fine Arts University in Istanboel, een van de weinige conservatoria die fulltime muziekonderwijs aanbiedt vanaf de middelbare school.

Simsek gaf concerten in Turkije, Italië, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. In Nederland vervolgt Simsek haar Masterstudie aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle, als student van Frank van de Laar. Haar ambitie is om haar muzikale kennis en perspectief als performer verder uit te breiden. Met Robert Schumann’s monumentale Kreisleriana en Maurice Ravel’s dromerige Sonatine verbindt Yagmur Simsek romantiek en impressionisme tot een sprookjesachtige muzikale wereld.