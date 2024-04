Workshops op de Klevenhorst

HUMMELO – Van Pasen tot Pinksteren is op landgoed Enghuizen de Kunstwandelroute te lopen. Op de Klevenhorst, de uitspanning halverwege de route, wordt in die periode een programma aangeboden met workshops, poëzie en muziek. Zondag 14 april van 13.30 tot 15.30 uur draagt Ankh Gussinklo gedichten voor op de Klinkplek. Wilma Pastors speelt daar liedjes bij. Op dinsdag 16 april zijn er workshops papierscheppen met papierpulp van textiel voor iedereen van 6 jaar en ouder. Deze zijn van 13.00 tot 14.15 uur en van 14.30 tot 15.45 uur en worden gegeven door Ewald Weijers van papiermakerij Doesburg. Woensdag 17 april van 14.30 tot 16.00 uur is er een workshop wandelstok versieren. Iedereen van 6 jaar en ouder kan van een tak een persoonlijke wandelstok maken met Erik Pruim en Evert Goverde.

Op de Klinkplek kan iedereen aanschuiven. Bij de kunstworkshops is het aantal plekken beperkt en is aanmelden verplicht via amphion.nl/klevenhorst of 0314-376000.