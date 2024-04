Workshops bij Atelier Creso

VELP – Dit voorjaar zet Atelier Creso aan de Schoolstraat 12 in Velp haar deuren open om voor iedereen die wil deelnemen aan korte workshops. Alle korte cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, onafhankelijk van niveau of lidmaatschap van Atelier Creso.

Op de maandagen 8 april, 6 mei en 3 juni van 14.00 tot 17.00 uur vindt de cursus ‘Buiten tekenen/schilderen’ plaats. Er wordt op een vooraf afgesproken locatie getekend en geschilderd in de mooie omgeving Rheden, Sonsbeek, Zypendaal onder begeleiding van docente Danielle Nengerman. Deelnemers werken in de techniek die ze zelf kiezen en nemen hun eigen materiaal, krukje en ezel mee. Opgave is ook mogelijk voor één of twee keer. Inschrijving via info@ateliercreso.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Buiten tekenen’.

Op de dinsdagen 30 april, 28 mei en 25 juni is er van 20.00 tot 22.00 uur de cursus portrettekenen bij Atelier Creso. Dit is een speurtocht naar gelijkenis, expressie en levendigheid. Een portret maken van je vader, moeder, kind/ kleinkind of partner vraagt om onderliggende kennis van de techniek. De lessen zijn onderverdeeld in een anatomie- en voorbereidende les en twee lessen met portretmodellen. Er wordt dus ‘live’ getekend en geschilderd. De lessen vinden plaats onder deskundige begeleiding van Danielle Nengerman. Inschrijving via info@ateliercreso.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Portret tekenen’.

Omdat het doorgaan van deze workshops afhankelijk is van het minimum aantal deelnemers wordt er vooraf betaald en is er vanaf één week voor de aanvangsdatum geen restitutie meer mogelijk.

ateliercreso.nl