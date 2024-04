DOESBURG – Doesburg Vitaal houdt op woensdag 10 april een workshop ‘Vitaal oud(er) worden’ voor mensen van 55 jaar en ouder. Hierin ontdekken de deelnemers spelenderwijs hoe positief gezond zij zijn en wat voor hen belangrijk is in hun eigen gezondheid. Er wordt gewerkt met het spel ‘Alles op tafel’. De workshop duurt van 13.30 tot 15.30 uur, wordt gehouden in sporthal Beumerskamp en deelname is gratis. Er kunnen maximaal zestien mensen meedoen. Aanmelden kan via meedoen@doesburgvitaal.nl.

viervitaal.nl