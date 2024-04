Willem de Zanger erelid van Dorpsraad Loenen Zonnedorp

LOENEN – Aan het eind van de goed bezochte jaarvergadering van de Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp in De Brink is voorzitter Willem de Zanger benoemd tot erelid. Harry Wilbrink, die tot zijn opvolger werd gekozen, deed dit voorstel aan de leden, die hier van harte mee konden instemmen.

Wilbrink, die al enige jaren zitting heeft in de raad, kende de grote gedrevenheid van De Zanger. Hij besteedde wekelijks tientallen uren aan het werk voor de dorpsraad. In de loop der jaren heeft hij een omvangrijk netwerk opgebouwd, waar zijn opvolger zijn voordeel mee kan doen.

Acht jaar heeft De Zanger zitting gehad in het bestuur, eerst als bestuurslid en toen versneld voorzitter door het overlijden van Reinder Groenhof. Wilbrink dankte de scheidende voorzitter voor zijn grote inzet voor het dorp. Hij bood De Zanger een boeket bloemen aan en deed het voorstel om hem tot erelid te benoemen.

De Zanger was blij verrast met deze eretitel. Hij heeft deze taak graag op zich genomen. Het vergde veel energie om met allerlei instanties om te gaan die soms traag werkten. Sommige dorpsproblemen sudderen al vele jaren en komt er maar geen schot in, Hij noemde vooral het bedrijventerrein Kieveen, de rondweg om Loenen, de trage woningbouw, de uitkijktoren en de zorgwoningen. Toch had hij wel prettig samengewerkt met gemeentelijke medewerkers.

Maar ook op provinciaal niveau was het niet altijd kommer en kwel. In zijn dienstjaren had hij ook wel het een en ander weten te bereiken voor zijn dorp Loenen waar hij graag woont.

In het bestuur van de Dorpsraad nam ook Willem Dikker Hupkes afscheid en werden Sophie Knootte en Gerianne Jansen als nieuwe bestuursleden begroet.

Erelid Willem de Zanger(rechts) met opvolger Harry Wilbrink