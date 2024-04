Wijzigingen bij Zilvermuseum

DOESBURG – Vanaf dinsdag 2 april tot en met 31 oktober is Zilvermuseum Doesburg geopend volgens het zomerschema. De openingstijden zijn maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het nieuwe museale thema is met ingang van april Zilver en Keramiek. Keramiek is de verzamelnaam voor alle soorten (gebakken) aardewerk en porselein. De basisingrediënten van beide producten zijn hetzelfde: water en klei. Met de toevoeging van kaolien, een witte kleisoort, ontstaat porselein. Bijzonder is het Chinese porselein, met name uit de keizer Kangxi periode, 1662-1722, met Hollandse zilveren monturen. Keizer Kangxi was één van de belangrijkste keizers in de Chinese geschiedenis. Hij bevorderde de economische vooruitgang en stelde kunst en cultuur centraal.

