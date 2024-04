Werkzaamheden Speeltuin ‘ t Akkertje in volle gang

VELP – “Wow het speeltuintje is helemaal gepimpt, wat leuk voor de kinderen”, roept een vrouw die langs speeltuin ’t Akkertje in Velp fietst. Buurtbewoners hebben hier het initiatief genomen om het speeltuintje met behulp van Ik-buurt-mee!-cheques en giften op te knappen. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen de kinderen hier spelen met water, rijden op een stepbaan en voetballen op een veldje met kunstgras.

Zo’n 3,5 jaar geleden kwamen David, Mark en Patrick op het idee om de verouderde speeltuin aan te pakken en te vernieuwen. “Ons doel met het aanleggen en verbeteren van de speeltuin is om in Velp Zuid meer kansen te bieden op gebied van bewegen en sociaal samenkomen en de mensen leuke activiteiten te kunnen bieden binnen een klein bereik. Het speeltuintje ligt midden in een buurt met oudere arbeiderswoningen en koopwoningen. Een zeer gemengde gemeenschap met alle sociale klassen. Veel kinderen en ouders komen hier samen om de kinderen te laten spelen en de ouderen om samen bij te kletsen als de kinderen spelen”, vertelt Mark, een van de initiatiefnemers.

In gesprek

De vrijwilligers ging in gesprek met de gemeente Rheden, Vivare, Incluzio, The Pump Factory en andere partijen over de plannen. Tijdens verschillende buurtbijeenkomsten vroegen zij de buurt om mee te denken. “Het plan, dat eerst begon met alleen enkele toestellen vervangen, werd groter en groter, en bleek niet geheel meer te passen binnen het budget dat de gemeente voor ogen had. Middels ‘Ik-buurt-mee!-cheques’ wilden we voor de kleinste kinderen een waterspeelplaats maken en voor de oudere kinderen een sportplek die uitdagend is in alle weersomstandigheden, zoals het kunstgrasveld waarop gevoetbald kan worden.”

Stepbaan

In latere gesprekken met kinderen in de buurt kwam ook de wens voor een stepbaan naar voren. “Met deze invulling kunnen kinderen van jongere leeftijd, maar ook de iets oudere kinderen ook gebruik maken van deze speeltuin. De huidige bult wordt omgetoverd tot een mooie veilige stepbaan waar kinderen kunnen spelen. Hiermee creëren we een speeltuin die een grotere doelgroep aanspreekt en ook nog eens avontuurlijk is”, aldus Mark.

Om de steeds groter wordende plannen te bekostigen, werd de stichting ‘Vrienden van ’t Akkertje’ opgericht. Op deze manier konden de vrijwilligers extra financiële middelen ophalen bij fondsen als Sport Akkoord, de Dullertstichting en de Rabobank. Dankzij deze fondsen kon de stepbaan worden gefinancierd. Vrijdag 5 april werd deze geasfalteerd. Na deze mijlpaal komt de nieuwe speeltuin voor de kinderen uit de buurt een stap dichterbij.

Tegenstand

Hoewel de opknapbeurt van de speeltuin voor positieve reacties zorgt, is niet iedereen blij met de vernieuwing. Vooral de aanleg van de stepbaan zorgt voor bedenkingen bij buurtbewoners Tonnie en Hans. “De afgelopen dagen zagen we al jongeren met minibikes voor het hek staan die stonden te popelen om de baan uit te proberen, dat kan niet de bedoeling zijn. Wij hebben de afgelopen jaren veel gedaan om hangjongeren tegen te houden, maar op deze manier zijn we weer terug bij af.”

De initiatiefnemers van de speeltuin hebben goede hoop dat zij de overlast kunnen tegengaan. “Wij gaan de jongeren aanspreken op hun gedrag en het hek van de speeltuin gaat in de avond op slot.”

Centrale plek

Samen met Sport in Rheden en het Sport Akkoord willen de initiatiefnemers de speeltuin verder uitbouwen en weer een centrale plek geven die het verdient. Sport in Rheden en het Sport Akkoord zijn bij de opening op 18 mei ook aanwezig met materialen en geven clinics. Als het aan David, Mark en Patrick ligt, worden er ook na de opening regelmatig trainingen of bijeenkomsten gegeven in de speeltuin.

Een van de kinderen uit de buurt kijkt reikhalzend uit naar het moment dat ’t Akkertje wordt heropend